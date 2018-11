Solana afirma que no tienen constancia de la existencia de un acuerdo con el Gobierno central sobre los 113 millones

Publicado 31/10/2018 12:54:29 CET

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que no tienen constancia de la existencia de un acuerdo entre el Ejecutivo foral y el central en torno a las inversiones financieramente sostenibles.

"El Gobierno de Navarra viene trabajando intensamente con el Ministerio sobre esta cuestión, sobre si es necesaria o no la autorización y si ha de serlo solicitándola, y hemos explicado cuál es el procedimiento que se está siguiendo y en qué punto se está", ha detallado.

Solana, que ha dicho que la noticia de que se había alcanzado un acuerdo les ha "sorprendido", ha manifestado que "esa información no sale del Gobierno de Navarra, porque en el Gobierno de Navarra no hay constancia de acuerdo alguno alcanzado".

La portavoz ha señalado que "en cuanto se alcanzara un acuerdo de estas características lo diríamos y se dará el detalle y se dará cuenta de lo que se apruebe". "A las 12 hora comenzaba la reunión de la presidenta Barkos con el presidente Sánchez y acuerdo no lo hay salvo que estuvieran en este momento cerrándolo", ha señalado.

María Solana ha reiterado que "ningún miembro de este Gobierno ha alcanzado ningún acuerdo con nadie del Gobierno central, no lo ha hecho ayer por la noche y no lo ha hecho en estos términos". "Seguimos trabajando con el Ministerio intensamente", ha manifestado, para añadir que "se está trabajando políticamente desde la no renuncia a los 113 millones". "Seguimos peleando por el derecho que tiene Navarra para invertir los 113 millones que están recogidos en la ley aprobada en el Parlamento foral", ha concluido.