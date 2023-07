Solana (Geroa Bai) reclama "las inversiones y compromisos que el Estado sigue debiendo a Navarra"

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso de los Diputados, María Solana, ha señalado que desde la coalición "aspiramos a estar en Madrid para reivindicar las inversiones que el Estado sigue debiendo a Navarra; inversiones y compromisos necesarios para construir el futuro de nuestra tierra".

En un comunicado, ha criticado que "ni PSOE ni PP han cumplido, desde los diferentes gobiernos del Estado, con sus responsabilidades para con Navarra". "Desde el acuerdo de inversiones de 2002 de Aznar, pasando por las promesas del socialista Pepe Blanco, nunca han cumplido ni con sus compromisos ni con sus obligaciones. Como tampoco lo han hecho esta legislatura los ministros y las ministras de Sánchez", ha señalado Solana.

En este sentido, la candidata de Geroa Bai ha tachado de "castigo" para las navarras y navarros "no ya no contar con una conexión ferroviaria en condiciones con Madrid, sino ni siquiera con una doble vía por carretera".

"Y es un castigo para las navarras y navarros no contar con agua de riego y de boca de calidad. Si no que nos digan ya dónde está el convenio para la financiación para arrancar la construcción de la segunda fase del Canal", ha añadido.

Ha insistido Solana en conocer "cuándo va a comprometer el Gobierno Sánchez la cantidad que le corresponde para construir la segunda fase del Canal". "No vale con anunciar licitaciones, hay que poner firme al Gobierno central para que pague su parte. Si no, no habrá obra", ha señalado.

En este sentido, Solana ha destacado que Geroa Bai es la formación "que mejor defiende los intereses generales de los hombres y mujeres de Navarra". "Lo hicimos de la mano de Uxue Barkos en el Congreso, y de la mano de Koldo Martínez en el Senado, con hechos constatables", ha asegurado.

De esta forma, María Solana ha explicado que, "sin ir más lejos, en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, nuestro senador Koldo Martínez consiguió acordar 5,3 millones de euros para realizar obras y actuaciones que reduzcan las inundaciones que anualmente asolan Villava; más de 5,2 millones para la vía verde de Irati que irá desde Sangüesa hasta Egüés; 4,1 millones para la salida a la AP-68 desde Lodosa hacia Bilbao; 2 millones para la construcción del Centro Nacional de Industrialización de la Edificación en Pamplona; 300.000 para la nueva iluminación del Castillo de Olite y otros 300.000 para el proyecto memorialístico Fronteras de Hormigón en el Pirineo".

Por último, la cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso de los Diputados ha afirmado que "estas seis actuaciones acordadas en 2022, por un montante de más de 17 millones de euros, demuestran que un solo escaño, el de Geroa Bai, puede defender el interés general de Navarra con voz propia, con firmeza, con compromiso político, con trabajo y con valentía".