La soprano Maite Beaumont y 'Campeones 2', el próximo fin de semana en el Teatro Gaztambide de Tudela

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La soprano Maite Beaumont, que participará en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN), y la función 'Campeones 2', dirigida y protagonizada por 'El Langui', formarán la oferta del Teatro Gaztambide de Tudela para el próximo fin de semana.

En concreto, el viernes, 27 de marzo, a las 19.30 horas, la Orquesta Sinfónica de Navarra interpretará su programa titulado 'Una dicha inesperada', que cuenta con la dirección musical de Aarón Zapico y la participación de la soprano Maite Beaumont.

Antes de este concierto, a las 18 horas, en el centro cívico Lestonnac, se celebra el encuentro musical en el que se profundizará sobre el programa de la OSN. En esta ocasión, el encuentro lo dirige el tudelano Mariano Chueca, musicólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en las líneas de investigación del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, centradas en la historiografía crítica y la puesta en valor del repertorio lírico y sinfónico español.

Por otro lado, el sábado 28 de marzo, a las 20 horas, se representará 'Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza', una propuesta para todos los públicos que mezcla humor, emoción y teatro social y que ha sido organizado por Tudela-Cultura en colaboración con el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Tudela.

Las entradas para ambos espectáculos se pueden adquirir de manera anticipada en los SAC del Ayuntamiento y online en tudelacultura.com. Además, la taquilla del Teatro Gaztambide estará abierta desde una hora antes del comienzo de cada espectáculo.

Las tarifas generales para las entradas individuales del concierto de la Orquesta Sinfónica son 24 euros en platea y 14 euros en anfiteatro para el público general; y 7 euros en el anfiteatro para menores de 14 años y de 14 a 30 años con carné joven. El precio de la entrada de 'Campeones 2' es de 20 euros en anfiteatro y 25 euros en platea.