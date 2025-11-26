Sorprendido en un salón de juego en Tudela con varias tarjetas de crédito de terceras personas

Archivo - Recurso de una tarjeta de crédito. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela recuperó este martes varias tarjetas de crédito, cuyo hurto había sido denunciado y que estaban en posesión de un varón en un salón de juegos de la ciudad.

La intervención se produjo a las 16.00 horas cuando agentes de este cuerpo atendieron una llamada por un posible delito leve de hurto a una mujer en un salón de juegos, indicando que le habían hurtado 350 euros de un sobre. En el registro del sospechoso no se localizó el sobre indicado, aunque sí portaba unas tarjetas de crédito a nombre de terceras personas, las cuales fueron retiradas.

Horas más tarde se pudieron localizar a los titulares de las tarjetas, que manifestaron que el día anterior se las habían hurtado e interpusieron denuncia por los hechos. Las tarjetas les fueron devueltas y se ha informado al cuerpo policial que se encarga de la investigación del delito.

Otra las actuaciones realizadas este martes se llevó a cabo a las 12.45 horas cuando agentes de la Policía Local acudió a un supermercado del polígono La Barrena dado que un varón de 38 años había hurtado un producto por importe de 2,50 euros y la responsable del establecimiento iba a interponer denuncia. Se realizó comparecencia de los hechos por el delito leve de hurto.