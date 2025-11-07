Steilas, LAB, CCOO y ELA piden "un proceso de negociación serio" tras la huelga en FP

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA, que conforman la mayoría en Educación, han realizado una valoración "muy positiva" de los tres días de huelga que han desarrollado esta semana, entre lunes y miércoles, en la Formación Profesional en Navarra, y han considerado "imprescindible abrir un proceso de negociación serio y con garantías con quienes dentro del Gobierno de Navarra tengan capacidad de decisión". "La Formación Profesional no puede esperar más", han asegurado en una comunicado.

En opinión de estos sindicatos, "la organización y la unidad del profesorado han puesto de manifiesto" durante las jornadas de huelga "las graves carencias que sufre la FP". "Durante estos días, ha quedado patente el compromiso y la determinación del profesorado. La participación ha sido significativa, especialmente teniendo en cuenta los estrictos servicios mínimos, y ha demostrado que el profesorado mantiene una voluntad firme de defender una educación pública de calidad, frente a la precariedad, la sobrecarga y la falta de recursos", han asegurado.

Steilas, LAB, CCOO y ELA han afirmado que "en muchos centros, el seguimiento ha superado el 50%, llegando en algunos casos al 80%, lo que desmonta el discurso de fracaso difundido por el Departamento de Educación". "En total, considerando los tres días, el 40% del profesorado de FP ha secundado la huelga, la cifra de seguimiento más alta en los últimos años en la educación pública", han defendido.

Además, las organizaciones sindicales han expresado su "malestar ante la actitud del Departamento de Educación, que ha intentado crear confusión con los datos de participación y ha tratado de distorsionar las reivindicaciones reales del profesorado de FP, en lugar de responder a las necesidades planteadas".

Asimismo, han señalado que el Departamento "ha reconocido que dispone de 80 horas, incluidas en el Capítulo I de los Presupuestos, para distribuir entre los centros de FP". "Sin embargo, ha aseverado que no las concederá, condicionando su asignación a la desconvocatoria de la huelga", han criticado los sindicatos, que han considerado esta decisión "una medida de castigo hacia la FP, y especialmente hacia el alumnado, ya que supone secuestrar los recursos que pertenecen a la educación pública".

Por otro lado, han afirmado que "la ausencia de los responsables del Departamento de Educación en eventos como el Foro 2030 evidencia la incapacidad de la Administración para solventar adecuadamente esta situación crítica".

Los sindicatos han instado al Gobierno de Navarra y a las fuerzas políticas que lo sostienen a "asumir su responsabilidad, a aumentar la inversión en la educación pública y a abandonar las políticas que perpetúan la precariedad y la falta de recursos".