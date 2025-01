Steilas, LAB, CCOO y ELA registran una nueva huelga en educación el 30 de enero para "reabrir el proceso de negociación".

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han registrado este martes en el departamento de Educación del Gobierno de Navarra una nueva convocatoria de huelga para el 30 de enero en la enseñanza pública con el objetivo de que "el proceso de negociación se reabra y se negocie con garantías".

Así lo han explicado, en declaraciones a los medios de comunicación Unai Álava (CCOO) y Josu Arraiz (LAB). Según Álava, "venimos de dos huelgas al inicio de este curso que han demostrado que el profesorado está movilizado, está preocupado por las condiciones en las que se está trabajando, por el sistema público de educación". Tras ello, ha criticado el "acuerdo tan escaso que unilateralmente puso encima de la mesa el departamento, cerrando así la posibilidad de seguir negociando".

"Los compañeros y compañeras que secundaron ese acuerdo -sindicatos ANPE, Afapna y UGT- creo que seguirían estando de acuerdo con nosotros en que las reivindicaciones siguen siendo legítimas y por eso nosotros sí que vamos a seguir movilizándonos, porque creemos que es la manera más adecuada para que el proceso de negociación se reabra y se negocie con garantías", ha subrayado.

En este sentido, ha subrayado que "vamos a iniciar un proceso de movilización y el día 30 culminaremos con el día de huelga, que esperemos que sirva para que el departamento abra los ojos, como no ha abierto con las últimas dos movilizaciones, y dé respuesta a las necesidades que toda la comunidad educativa planteaba de manera masiva en las dos anteriores convocatorias".

Ha confirmado Álava que, a diferencia de las otras convocatorias, en esta nueva huelga no están incluidos todos los sindicatos con representación en el sector. "No se está aplicando el acuerdo que firmaron los tres sindicatos que hoy no están aquí, creemos que cuando se firma algo es para que se aplique y, por lo tanto, los sindicatos que no firmamos continuamos negociando para que lo que consigamos se note en el día a día de nuestras aulas", ha dicho.

Por su parte, Arraiz ha reivindicado que "los sindicatos que estamos hoy aquí formamos una mayoría clara de la representación de la educación pública, es decir, la mayor parte de los sindicatos, la mayoría sindical, no ha firmado ese acuerdo que encima creemos que es papel mojado".

Las medidas que se acordaron con el departamento, según Arraiz, "empezarían a implementarse en el curso 25-26 siempre y cuando para el mes de abril se firme un nuevo pacto educativo". "Es decir, no se están empezando a poner en marcha y probablemente nunca se pondrán si no se llega a firmar ese pacto educativo. Por eso decimos que es un papel mojado, se ha firmado algo que no se está implementando y que no sabemos siquiera si se va a poner en marcha en ningún momento", ha criticado.

Preguntado por dicho pacto educativo, ha apuntado que "estamos en enero, todavía el departamento no nos ha llamado para decir en qué términos quiere negociar, qué calendarización vamos a tener para esa negociación de un nuevo pacto, realmente está todo un poco en el aire". "Pero un pacto educativo creemos que es algo que exige mucho más tiempo, mucha más preparación y mucho más consenso", ha añadido.

El día 21 de enero hay convocada una mesa sectorial a la que los sindicatos acudirán para "ver qué es lo que nos proponen por parte del Departamento". "Nosotros seguimos abiertos a negociar. Evidentemente, la huelga es una medida de presión para volver a sentarnos a negociar, ya que se ha roto la negociación en el mes de diciembre de un modo totalmente unilateral", ha subrayado.

Preguntado si es factible reabrir la negociación, Arraiz ha considerado que "debería ser factible". "No vemos por qué no. La mayoría sindical le está exigiendo que se vuelva a sentar a negociar porque queremos más medidas", ha manifestado, tras añadir que "incluso los sindicatos que han firmado estarían de acuerdo en seguir negociando más medidas".