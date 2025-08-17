Detenido en Pueyo un tren con 180 personas por una avería en la catenaria

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tren Alvia, en el que viajan unas 180 personas entre pasajeros y personal, que realizaba el trayecto Pamplona-Madrid se ha visto detenido este domingo en la localidad navarra de Pueyo debido a una avería en la catenaria.

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de Navarra, hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tafalla, Policía Foral y técnicos de ADIF, así como Cruz Roja y Protección Civil para asistir a los pasajeros del tren. No obstante, no ha sido necesaria ninguna asistencia.

Adif ha informado en la red social X que la circulación ferroviaria entre Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria. El tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.