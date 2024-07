Taberna dice que se da un "paso definitivo" tras la aprobación por el Gobierno central de la reforma de la Lorafna

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha manifestado este martes, "después de que el Consejo de Ministros haya aprobado remitir como ley orgánica la reforma del Amejoramiento en lo relativo a tráfico y por lo tanto va a trámite parlamentario", que "este es un paso definitivo en cuanto el trabajo que ha hecho el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra".

Según ha indicado, "los dos ejecutivos se han puesto en común, han aprobado una modificación de la ley de nuestro Amejoramiento, de la ley de nuestro Estatuto", para pasar ahora al Congreso y al Senado. "Posteriormente si el Senado lo rechaza, el Congreso es el que tiene la última palabra", ha dicho.

Taberna ha señalado que se trata de "una reforma parcial", pero en cualquier caso "no hay mal que por bien no venga". "Creemos que en esta tercera reforma del Amejoramiento vamos avanzando paso a paso en la consolidación de nuestro autogobierno que no tiene otro fin que ser más eficaz y más eficiente para la ciudadanía, en este caso en el control y la vigilancia del tráfico en nuestras carreteras", ha afirmado.