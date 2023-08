Taberna dice que "las mejores herramientas" del Gobierno de Navarra serán "escucha, diálogo y acuerdo"

PAMPLONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha asegurado este miércoles que "escucha, dialogo y acuerdo van a ser las mejores herramientas de trabajo" del Ejecutivo foral y ha señalado que, reconociendo que el Gobierno tiene "minoría" en el Parlamento, hará "de la necesidad virtud".

Tras la primera sesión de Gobierno de la legislatura, Félix Taberna ha comparecido en rueda de prensa, acompañado del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y ha destacado que el actual Ejecutivo no tiene "vocación de ser un Gobierno pasajero, sino que deje huella para el futuro, para las próximas generaciones, y no pensando en las próximas elecciones".

El vicepresidente primero ha afirmado que se trata de "un Gobierno plural, bajo la dirección de la presidenta". "No es un trino, no es un misterio eclesiástico, sino la puesta en práctica del consenso por el bien de Navarra. No escondemos nuestra naturaleza tripartira, de ahí las tres Vicepresidencias del Gobierno -una por cada fuerza que lo compone-, y vamos a esforzarnos entre nosotros en lograr el consenso máximo. El Gobierno habla por sus acuerdos", ha destacado.

"El Gobierno está en minoría y de la necesidad vamos a hacer virtud, vamos a tener un espíritu dialogante", ha asegurado.