Taberna prevé para enero la competencia de la AP-68 pero dice que "no hay acuerdo" con el Estado sobre becas

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha afirmado que "puede haber un compromiso" sobre la transferencia de la competencia de la AP-68 "para enero del año que viene", si bien "no hay acuerdo" con el Gobierno central sobre la transferencia de becas, ya que "se nos ha ofrecido la gestión de las becas, pero no así la competencia".

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada por Geroa Bai sobre "la transferencia de las competencias de I+D+i y becas previstas en la Lorafna".

"Estamos en un punto de no acuerdo, pero no de no retorno", ha indicado, en relación a la transferencia de la competencia de becas. Según ha subrayado, "estamos buscando puntos de acuerdo para que la transferencia sea una realidad".

Asimismo, ha señalado que "el acuerdo más cercano es el de la AP-68", ya que "puede haber un compromiso significativo en fechas próximas, prácticamente para enero del año que viene". Taberna se ha mostrado "optimista" en lo relativo a esta transferencia. En lo referente al ámbito de innovación, "ya presentamos una propuesta y por lo tanto estamos a la espera de que el Gobierno de España nos haga una devolución".

Por otro lado, ha señalado que "en fechas próximas", la presidenta de Navarra, María Chivite, "notificará oficialmente al Gobierno de España el deseo de que Navarra asuma las competencias" de Inspección laboral y salud laboral".

Taberna ha defendido que el capítulo de transferencias "tiene que estar suficientemente dotado" y "en eso estamos trabajando". Ha apuntado Taberna que la voluntad del Gobierno foral en esta materia de transferencias es "férrea" y que está buscando "puntos de acuerdo" con el Ejecutivo central.

Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha considerado que lo expuesto por Taberna "no es buena noticia". "La AP-68 antes iba a ser para diciembre de este año, ahora ya pasamos al 2026. En becas no tenemos acuerdo", ha criticado, tras calificar la situación de "parálisis". "Nos lo imaginábamos porque no teníamos ninguna noticia al respecto", ha subrayado.

Según Regúlez, "por una parte me entristece que no se llegue a un acuerdo" en las becas, y "por otra parte queremos mostrarle nuestro malestar por estar en esta situación". "Usted hablaba de la voluntad férrea del Gobierno de Navarra. No voy a dudar de que esa sea la voluntad que tiene este Gobierno para con las transferencias, pero sí que voy a dudar de la voluntad política que tiene el Gobierno de España en estos momentos para que Navarra avance en el autogobierno", ha manifestado, tras considerar que "en el Estado se está a otros menesteres que tienen que ver más con intereses partidistas".