TCC critica la "postura inmovilista" del comité y le exige "responsabilidad, proactividad y realismo"

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

TCC Moventis, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal de Pamplona, ha criticado la "postura inmovilista" del comité de empresa en la negociación de un nuevo convenio y le ha pedido "responsabilidad, proactividad y realismo".

En una nota de prensa, tras la reunión mantenida entre la empresa y la representación de la plantilla, la compañía "ha dado un paso que hasta ahora no se había producido: aceptar un encuentro en pleno contexto de huelga", lo que demuestra, destacado, "su disposición real a dialogar y avanzar, incluso renunciando a una línea que hasta ahora se había mantenido con firmeza".

No obstante, ha criticado que "una vez más, el comité ha optado por una postura inmovilista" y "no ha presentado propuestas concretas ni alternativas realistas que permitan acercar posiciones, limitándose a exigir sin aportar". "Esta dinámica de negativa constante no contribuye a construir un entendimiento ni a acercar la firma del convenio", ha reprochado.

TCC ha subrayado que "una negociación exige que ambas partes cedan y encuentren equilibrios. No puede plantearse como un escenario en el que solo una parte pone sobre la mesa medidas y la otra se dedica a rechazarlas". "Cada día que pasa sin avances las posiciones se alejan más y se dificulta alcanzar una solución que beneficie a todas las personas trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía usuaria del transporte", ha advertido.

Durante la reunión, la dirección ha solicitado al comité que traslade "cuáles son las demandas realistas que permitirían someter a votación de la plantilla la firma inmediata del convenio". Ha criticado que desde el comité "no han aportado ninguna propuesta concreta que haga posible dar un paso definitivo hacia la resolución del conflicto, eludiendo nuevamente su responsabilidad". Según ha avanzado, ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo martes.

Según explica, durante el proceso la empresa ha planteado "un gran acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones de esta plantilla" que incluye un incremento salarial vinculado al IPC general, el "abono de los atrasos desde la finalización del anterior convenio", el incremento del plus de festivo y plus nocturno, la "mejora en las prestaciones por contingencias comunes", la vigencia del convenio hasta 2028, un cuarto día de asuntos propios, y "mejoras de calendarios que repercuten en la conciliación familiar".

Con esta propuesta, "el personal conductor de nueva contratación superaría los 36.000 euros, con un salario medio de 40.000 euros, con una jornada laboral inferior a 37,5 horas semanales y 4 días de asuntos propios, lo que superaría en un 28% al convenio provincial del sector y 100 horas menos de trabajo", ha resaltado.

TCC Moventis ha llamado a la plantilla y el comité de empresa a "dejar de perturbar de manera innecesaria a la ciudadanía de la comarca" y ha exigido "responsabilidad, proactividad y realismo, porque solo así será posible alcanzar un acuerdo que permita cerrar este conflicto laboral".