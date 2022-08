Una tesis defendida en la UPNA estudia el bienestar de los trabajadores en los sectores público y privado

La autora de la investigación es la graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la UPNA Lourdes Gastearena Balda

PAMPLONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bienestar de los trabajadores y las trabajadoras en los sectores público y privado, así como los factores que lo explican, es el objeto de estudio de la tesis doctoral 'Employees' well-being: the determinants of job satisfaction and presenteeism in public and private sectors', defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por la graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos María Lourdes Gastearena Balda.

La investigación ha sido dirigida por el catedrático Martín Larraza Kintana y la profesora Andrea Ollo López, ambos profesores e investigadores de la UPNA y miembros del instituto de investigación INARBE.

En su trabajo, la autora concluye que la diferencia de satisfacción entre las personas que trabajan en el sector público y en el privado es debida a las diferentes condiciones de trabajo que ambos sectores ofrecen. "El sector público ofrece menos demandas laborales y más recursos de trabajo", asegura. "Estas diferencias revierten en una mayor satisfacción para las empleadas y empleados públicos en comparación con quienes trabajan en el sector privado", prosigue. Como indicadores de bienestar, en la tesis se estudian la satisfacción en el trabajo, que representa un indicador positivo y, por otro lado, como aspecto novedoso, se estudia el presentismo, "que ha recibido una atención limitada en la literatura y que representa un indicador negativo del bienestar", indica en una nota la doctora.

Tal y como explica la autora de la tesis, además de las características del trabajo, también se ha demostrado que los factores institucionales tanto formales (por ejemplo, la libertad laboral) como informales (por ejemplo, la cultura del país) pueden explicar la satisfacción laboral. "La libertad laboral incrementa la satisfacción de los trabajadores y las trabajadoras, y esta es mayor en aquellos países donde predomina la dimensión cultural de poca distancia al poder, así como una baja aversión a la incertidumbre, y en los que predomina el individualismo. Es decir, los factores que se encuentran fuera de la organización pueden influir en cómo las personas viven su experiencia laboral, lo que se ve reflejado en el nivel de satisfacción", detalla.

El último capítulo explica los determinantes del presentismo, definido por la autora de la tesis como el "trabajar estando enfermo". La autora concluye que la seguridad laboral medida de forma objetiva, a través del contrato de trabajo fijo, reduce el presentismo en el sector público, mientras que la seguridad laboral medida de forma subjetiva, a través de la proyección de futuro, reduce el presentismo en el sector privado. Por otro lado, tal y como explica Lourdes Gastearena, "el teletrabajo aumenta el presentismo tanto en el sector público como en el privado, la confianza entre superiores y subordinados reduce el presentismo en ambos sectores, y la formación en la empresa aumenta el presentismo únicamente para quienes trabajan en el sector privado".

Por último, "en la tesis se realizan propuestas interesantes para la dirección de Recursos Humanos tanto del sector público como del privado, así como para los responsables políticos, con objeto de fomentar entornos de trabajo saludables y estimulantes y conseguir una mayor satisfacción y un menor presentismo", indica su autora. "Asimismo, se lanzan algunas propuestas para completar o ampliar la investigación, por ejemplo, la realización de estudios longitudinales para ver hasta qué punto los resultados obtenidos en la tesis se mantienen a lo largo del tiempo", concluye.

CV DE LOURDES GASTEARENA

Lourdes Gastearena Balda es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Pública de Navarra. Ha trabajado en la UPNA realizando trabajos de gestión administrativa durante varios años. Posteriormente, cursó el Master de Profesorado de Educación Secundaria, y recibió una beca predoctoral por la UPNA para desarrollar su investigación en el Departamento de Gestión de Empresas, bajo la dirección de los profesores Martin Larraza y Andrea Ollo.

Durante su formación como investigadora ha participado en varios congresos de ámbito nacional e internacional como el European Academy of Management (EURAM) o la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Durante el transcurso del doctorado, y gracias a la financiación recibida por la UPNA, el Campus Iberus y el Gobierno de Navarra, realizó dos estancias de investigación en el King's Business School, dentro del King's College de Londres.