El tiempo en Navarra para hoy, 10 de mayo de 2026

PAMPLONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso, salvo en el tercio oeste con intervalos de nubes bajas de madrugada y brumas y nieblas asociadas en el suroeste, desarrollándose en horas centrales, abundante nubosidad de evolución, en todo el territorio. Chubascos generalizados y tormentas ocasionales que serán localmente fuertes y con probable granizo, en la mitad occidental.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en tercio oriental y máximas sin cambios, salvo un ligero aumento en la Ribera Baja. Viento flojo a moderado de componente sur amainando al final de la tarde a flojo variable.