El tiempo en Navarra para hoy, 11 de agosto de 2025

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución durante las hora centrales que, en el Pirineo, podrían dar lugar a algún chubasco disperso o a alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en la mitad norte. Las temperaturas máximas superarán los 36 - 37 grados de forma generalizada y se alcanzarán los 40 en el valle del Ebro y otras zonas bajas de la Comunidad. Las temperaturas mínimas superarán los 20 grados en el centro y sur de la Comunidad. Vientos flojos variables..