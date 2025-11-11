El tiempo en Navarra para hoy, 11 de noviembre de 2025

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos con predominio de nubes altas. Brumas matinales en zonas altas del tercio norte sin que se descarte alguna niebla dispersa.
Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado en el sureste y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo del sur arreciando a moderado acompañado de rachas fuertes que serán muy fuertes en cumbres del tercio norte.