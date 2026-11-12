El tiempo en Navarra para hoy, 12 de noviembre de 2026

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos y cubiertos. Probables brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la mitad norte. Precipitaciones débiles y moderadas que remitirán en la mitad sur al final del día y que podrían ser localmente persistentes en el tercio norte.

Temperaturas mínimas con pocos cambios predominando los descensos. Temperaturas máximas en descenso en tercio norte, en aumento en la Ribera y con cambios ligeros en el resto. Vientos moderados y fuertes del noroeste, con rachas muy fuertes en zonas elevadas del centro y norte de la Comunidad y en la Ribera al principio.