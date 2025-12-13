El tiempo en Navarra para hoy, 13 de diciembre de 2025

PAMPLONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso con nubes bajas, tendiendo a poco nuboso o despejado desde mediodía. Probables brumas matinales dispersas en el centro de la Comunidad.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas con pocos cambios salvo un aumento en las Sierras de Aralar y Urbasa y un descenso en el norte de la vertiente cantábrica. Heladas débiles en el cuadrante nororiental. Viento flojo variable.