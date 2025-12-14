El tiempo en Navarra para hoy, 14 de diciembre de 2025

PAMPLONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos nubosos, salvo en el Pirineo por la mañana que estará despejado, disminuyendo por la tarde a poco nuboso en todo el territorio salvo en las Sierras de Aralar y Urbasa y aumentando al final a cubierto en todas las zonas. Brumas y nieblas matinales, más persistentes en la Ribera.

Temperaturas mínimas sin cambios relevantes; máximas en descenso en zonas de montaña, ligero en el Pirineo, y sin cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Viento flojo variable tendiendo a sur y sureste durante las horas centrales y aumentando a moderado al final en la vertiente cantábrica.