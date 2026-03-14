El tiempo en Navarra para hoy, 14 de marzo de 2026

PAMPLONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nuboso o cubierto, abriéndose grandes claros por la tarde en la Ribera. Brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas asociados al paso de nubosidad baja.

Precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, fundamentalmente en forma de chubascos, que serán más persistentes en la mitad noroeste y menos importantes en la Ribera. Cota de nieve sobre 1000-1200 metros, bajando rápidamente a 800-900 en la madrugada.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la Ribera del Ebro y en descenso ligero a moderado en el resto. Temperaturas máximas en descenso notable a extraordinario generalizado. Heladas débiles en el Pirineo. Viento del noroeste flojo a moderado.