El tiempo en Navarra para hoy, 15 de noviembre de 2026

PAMPLONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos nubosos y cubiertos. Posibilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas. Precipitaciones débiles, más probables, frecuentes e intensas por la tarde y menos frecuentes en la Ribera del Ebro.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso. Vientos del sur y sureste flojos y moderados, con posibilidad de rachas muy fuertes en zonas elevadas de la mitad norte.