El tiempo en Navarra para hoy, 16 de noviembre de 2025

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales en los tercios oeste y sur y localmente en Ebro con brumas y nieblas asociadas que serán menos probables en la Ribera Baja, tendiendo por la tarde a intervalos de nubes medias y altas.

No se descartan al final, lluvias débiles dispersas y algún chubasco en Pirineos que podría producirse también de madrugada. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Viento flojo variable.