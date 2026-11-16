El tiempo en Navarra para hoy, 16 de noviembre de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 5:32
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PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra predominio de los cielos nubosos. Brumas y alguna niebla matinales en zonas altas del tercio norte. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en Pirineos e incluso en la sierras occidentales.

Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos a moderados del sur y sureste con intervalos fuertes y rachas que pueden ser muy fuertes, en el extremo norte, al final del día.

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