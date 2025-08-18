El tiempo en Navarra para hoy, 18 de agosto de 2025

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte; con nubes altas e intervalos de nubes medias en el resto. Brumas y bancos de niebla vespertinos en la vertiente cantábrica, que pueden llegar a ser persistentes en zonas altas. Probables lluvias débiles en el tercio norte. Por la tarde, no se descarta que puedan darse chubascos aislados y acompañados de tormenta.

Temperaturas mínimas en descenso generalizado; máximas en descenso extraordinario, de más de 10 grados, en amplias zonas de la mitad occidental y notable en el resto. Viento flojo y de componente norte; moderados por la tarde en la Ribera del Ebro.