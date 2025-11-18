El tiempo en Navarra para hoy, 18 de noviembre de 2025

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en zonas altas. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en Pirineos que no se descartan en la sierras occidentales.

Temperaturas en descenso generalizado, que será localmente notable de las mínimas en el tercio oriental. Las mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles a moderadas en todo el Pirineo y débiles y más dispersas en el centro de la Comunidad foral. Viento flojo a moderado de norte y noroeste, tendiendo a variable en la vertiente cantábrica al final de la tarde.