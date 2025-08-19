El tiempo en Navarra para hoy, 19 de agosto de 2025

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte y poco nubosos en el resto; a partir de mediodía, se desarrollará nubosidad de evolución. Lluvias débiles en la vertiente cantábrica; durante la tarde, no se descarta algún chubasco aislado y acompañado de tormenta, pudiendo ser localmente fuerte en el Pirineo.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso en el tercio oeste, notable en el Pirineo. Viento flojo y de componente norte, con intervalos de moderado por la tarde en el centro y sur de la comunidad.