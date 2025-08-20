El tiempo en Navarra para hoy, 20 de agosto de 2025

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso o cubierto, tendiendo a abrirse claros en el centro y la Ribera de madrugada y por la noche. Brumas matinales y por la noche en zonas altas. Lluvias débiles en el tercio norte, menos probables hacia el sur, acompañadas de chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes en sus zonas altas y muy fuertes en la Vertiente Cantábrica a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la Vertiente Cantábrica y sin cambios en el resto; máximas localmente en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado del noroeste acompañado de alguna racha fuerte por la tarde en el tercio sur.