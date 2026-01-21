El tiempo en Navarra para hoy, 21 de enero de 2026

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos, tendiendo a quedar el cielo nuboso o cubierto en la segunda mitad del día. Posibles brumas y nieblas en áreas montañosas. Lluvias y chubascos débiles o localmente moderados y preferentemente por la tarde. Serán más probables en la Vertiente Cantábrica y Pirineos, donde la cota de nieve quedará ubicada en torno a 1100-1300 metros.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Heladas débiles en zonas altas de montaña. Viento flojo del sureste, con rachas fuertes o muy fuertes en la Vertiente Cantábrica y en el Pirineo.