El tiempo en Navarra para hoy, 22 de noviembre de 2025

PAMPLONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos nubosos, aumentando a cubierto por la tarde. Probables brumas dispersas. Precipitaciones débiles de madrugada en el noroeste, donde volverán a producirse al final del día.

Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas. Heladas débiles en el tercio norte y zonas montañosas del noroeste; serán localmente moderadas en los Pirineos. Viento flojo del noroeste con intervalos moderados en la Ribera del Ebro.