El tiempo en Navarra para hoy, 23 de agosto de 2025

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra, en la mitad norte intervalos de nubes bajas al principio, con brumas o nieblas dispersas asociadas en zonas altas, disminuyendo a poco nuboso o despejado. En la mitad sur, predominio de cielos despejados con alguna nubosidad de evolución dispersa en las horas centrales.

Temperaturas mínimas en descenso, más acusado en la ribera del Ebro. Temperaturas máximas en aumento, que puede ser notable en el Pirineo y en la Navarra Media. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte en las horas centrales.