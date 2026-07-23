El tiempo en Navarra para hoy, 23 de julio de 2026

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra predominio de cielos despejados. Ligera presencia de calima, tendiendo a remitir, aunque será algo más persistente en la parte baja de la Ribera.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. En zonas de montaña, las mínimas podrán registrarse en el fondo de los valles. Los valores máximos superarán los 36 grados en el centro, los 38 en la Ribera y los 34 en el área pirenaica. Viento flojo de componente norte, algo más intenso durante las horas centrales.