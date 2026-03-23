El tiempo en Navarra para hoy, 23 de marzo de 2026

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso al principio, disminuyendo a poco nuboso o despejado a lo largo del día. Probabilidad de brumas y nieblas matinales en zonas montañosas del tercio norte, por la nubosidad baja. No se descarta alguna llovizna débil en el tercio norte durante la primera mitad del día.
Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos locales de las mínimas en la mitad sur y ligeros descensos de las máximas en el extremo occidental. Viento flojo del noroeste, con Cierzo en el valle del Ebro, tendiendo a amainar al final del día.