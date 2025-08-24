El tiempo en Navarra para hoy, 24 de agosto de 2025

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso aumentando a nuboso con nubosidad de evolución. Lluvias débiles y chubascos acompañados de tormenta por la tarde que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo, salvo en la vertiente cantábrica, donde no se esperan.
Temperaturas mínimas en aumento, salvo en la vertiente cantábrica, donde descenderán de forma ligera. Temperaturas máximas en aumento, que podría ser notable en la mitad norte. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur y con intervalos más intensos asociados a las tormentas.