El tiempo en Navarra para hoy, 25 de julio de 2026

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en el resto. Lluvias y chubascos dispersos en la mitad sur por la tarde, con alguna tormenta ocasional, esperándose más frecuentes y probables en la mitad norte, pudiendo ser localmente fuertes y acompañados de granizo en el Pirineo.

Temperaturas en descenso, moderado el de las mínimas y notable el de las máximas. Viento flojo a moderado del noroeste.