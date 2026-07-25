El tiempo en Navarra para hoy, 25 de julio de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 25 julio 2026 5:30
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PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en el resto. Lluvias y chubascos dispersos en la mitad sur por la tarde, con alguna tormenta ocasional, esperándose más frecuentes y probables en la mitad norte, pudiendo ser localmente fuertes y acompañados de granizo en el Pirineo.

Temperaturas en descenso, moderado el de las mínimas y notable el de las máximas. Viento flojo a moderado del noroeste.

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