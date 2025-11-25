El tiempo en Navarra para hoy, 25 de noviembre

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos con abundantes claros en la Ribera del Ebro. Probables brumas y nieblas en zonas altas de la mitad norte. Precipitaciones, débiles y dispersas en la mitad sur y débiles y moderadas en la mitad norte, que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes y persistentes en la Navarra cantábrica.

Cota de nieve en descenso, de 1300 a 800 - 900 metros en el Pirineo, dónde se pueden acumular 20 cm a 1500 metros. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en el Pirineo. Vientos moderados del noroeste y oeste, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral.