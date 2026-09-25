El tiempo en Navarra para hoy, 25 de septiembre de 2026

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso de nubes bajas al final en el noroeste, con brumas y nieblas en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la vertiente cantábrica y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso notable en la vertiente cantábrica, en ascenso ligero en la Ribera del Ebro y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente norte, con alguna racha fuerte en el centro y sur por la tarde.