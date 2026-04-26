El tiempo en Navarra para hoy, 26 de abril de 2026

PAMPLONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad baja en el tercio norte de madrugada que irá con probables brumas y nieblas asociadas que podrían repetirse a últimas horas; durante las horas centrales alguna nubosidad de evolución que podría ir con chubascos y tormentas aislados preferentemente en Pirineos y en las sierras occidentales.

Temperaturas mínimas en descenso salvo en Pirineos donde no cambian; máximas en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo por la tarde a componente norte con algún intervalo moderado.