El tiempo en Navarra para hoy, 26 de abril de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 26 abril 2026 5:32
Seguir en

PAMPLONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad baja en el tercio norte de madrugada que irá con probables brumas y nieblas asociadas que podrían repetirse a últimas horas; durante las horas centrales alguna nubosidad de evolución que podría ir con chubascos y tormentas aislados preferentemente en Pirineos y en las sierras occidentales.

Temperaturas mínimas en descenso salvo en Pirineos donde no cambian; máximas en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo por la tarde a componente norte con algún intervalo moderado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado