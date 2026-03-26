El tiempo en Navarra para hoy, 26 de marzo de 2026

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos, con claros esporádicos en el Ebro. Nieblas matinales y vespertinas en zonas altas de la mitad norte. Probables precipitaciones débiles, menos frecuentes en el Ebro y que, por la tarde, quedarán limitadas a zonas de montaña de la mitad norte. Cota de nieve en torno a 900 - 1000 metros.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el Pirineo y los aumentos en la Ribera del Ebro. Temperaturas máximas en descenso. Heladas débiles en el Pirineo. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste con cierzo en el Ebro.