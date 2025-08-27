El tiempo en Navarra para hoy, 27 de agosto de 2025

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra, en la mitad norte, predominio de cielos nubosos o cubiertos. En la mitad sur, intervalos nubosos y nuboso, con abundante nubosidad alta. Brumas y nieblas en zonas elevadas de la mitad norte al principio y final del día. Posibilidad de algún chubasco disperso de madrugada en la mitad norte. Por la tarde, chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, sin descartar granizo e intervalos de viento fuerte, en el Pirineo y en las sierras del extremo oriental y serán menos frecuentes e intensas en el extremo occidental.

En el tercio norte, temperaturas con pocos cambios. En el resto, temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Vientos flojos de sur y sureste por la mañana que girarán a norte y noroeste por la tarde, sin descartar intervalos fuertes asociados a las tormentas.