El tiempo en Navarra para hoy, 27 de marzo de 2026

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso al principio, tendiendo a intervalos nubosos, con probables nieblas dispersas matinales en el Pirineo. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en las sierras del noroeste de madrugada que podría ser en forma de nieve por encima de 900-1.000 metros.

Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste, con cierzo en el Ebro y con probables rachas muy fuertes en zonas altas del Pirineo y en el área de Tudela.