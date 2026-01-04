El tiempo en Navarra para hoy, 4 de enero de 2026

PAMPLONA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielos nubosos y cubiertos. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa de madrugada que será en forma de nieve por encima de 400 - 500 metros.

Temperaturas en descenso, que puede ser localmente notable las máximas de la Navarra media y del Pirineo y con mínimas que se esperan al final del día. Heladas generalizadas, menos probables y frecuentes en la Ribera del Ebro y moderadas en el Pirineo. Vientos flojos y moderados de norte y noroeste con cierzo en el Ebro.