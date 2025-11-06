El tiempo en Navarra para hoy, 6 de noviembre de 2025

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros de sur a norte por la tarde. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del tercio norte. Precipitaciones débiles y moderadas, que podrían ser localmente fuertes de madrugada y que remitirán de sur a norte a lo largo de la tarde. No se descarta que las precipitaciones sean en forma de nieve en el Pirineo durante la tarde por encima de 2000 - 2200 metros.

Temperaturas en descenso, menos claro en la Ribera del Ebro. Vientos moderados de sur y sureste, con probabilidad de rachas muy fuertes a primeras horas de la madrugada en zonas altas del norte, que girarán a norte y noroeste disminuyendo a flojos.