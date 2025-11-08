El tiempo en Navarra para hoy, 8 de noviembre de 2025

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros por la tarde para quedar nuboso en la mitad norte y poco nuboso en la sur. Probabilidad de brumas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas del tercio norte.

Precipitaciones débiles y moderadas de madrugada que podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional y que remitirán de sur a norte por la mañana manteniéndose en el Pirineo y en la vertiente cantábrica, dónde pueden ser localmente fuertes y persistentes durante la mañana. Las precipitaciones pueden ser de nieve en el Pirineo por encima de 1900 - 2000 metros.

Temperaturas mínimas con pocos cambios predominando los aumentos. Temperaturas máximas en descenso en el tercio norte y con cambios ligeros en el resto. Vientos flojos y moderados del norte y noroeste con intervalos fuertes de cierzo en la Ribera.