Tomás Yerro, premio Príncipe de Viana de la Cultura: "Me siento como un enano encima de grandes gigante de la cultura"

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor y profesor Tomás Yerro, Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019, ha expresado su "satisfacción" por la concesión de este galardón que considera "un reconocimiento a una persona que en términos generales ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible, con humildad".

"Me siento como un enano encima de grandes gigantes de la cultura, como Rafael Moneo, Pablo Antoñana, Miguel Sánchez-Ostiz y tantas y tantas personas extraordinarias, figuras de un relieve extraordinario a las que no llego ni al tobillo", ha destacado.

Yerro ha puesto en valor, en declaraciones a Europa Press, que el Consejo Navarro de la Cultura le haya propuesto como galardonado de este año, sobre todo, porque "este tipo de premios uno no los busca, sino que en todo caso es un reconocimiento que llega" a propuesta de la Asociación de Escritores de Navarra.

Según ha indicado, la asociación ya propuso el pasado año su candidatura y en esta edición la ha vuelto a presentar, "sin haberme consultado previamente". Y ha interpretado este gesto como "un acto de respecto y afecto que yo he agradecido siempre".

Para el escritor y profesor, el hecho de que el Premio Príncipe de Viana sea un galardón que concede el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejo Navarro de la Cultura "tiene una significación especial, "teniendo en cuenta que prácticamente la mayor parte de mi labor profesional se ha desarrollado en Navarra, en el ámbito educativo, cultural y social, y después de haber trabajado los mejore años de mi vida en el Departamento de Cultura del Gobierno".

Por ello, ha considerado la concesión del galardón como "un reconocimiento a una persona que en términos generales ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible con humildad como la mayoría de los navarros, cada uno en su actividad".

Por otro lado, Tomás Yerro ha reconocido que "jamás" había pensado que iba a ser premiado con este reconocimiento. "No se me había pasado por la cabeza, entre otras cosas, porque los años que estuve en Cultura, como director del Servicio de Actividades Culturales y después como director general, me tocó estar en los entresijos de este premio concedido a auténticos monstruos", ha enfatizado.

Por último, el escritor y profesor ha resaltado que las primeras personas en las que ha pensado cuando la consejera de Cultura, Ana Herrera, le ha comunicado la decisión esta misma mañana han sido sus padres, ya fallecidos. "Mi padre, un humilde agricultor, y mi madre, una ama de casa, pero siempre muy implicada en la cultura, en la educación de los hijos. Ese tipo de personas representan la historia de Navarra, las gentes que han sacado a flote esta comunidad haciéndose verdaderos héroes", ha ensalzado.