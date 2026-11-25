Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado este miércoles que la directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña, "debería haber dimitido hace ya tiempo". Así se ha pronunciado después de que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra haya cuestionado el cese de tres cargos del Servicio de Economía Circular, al considerar que no están motivados.

Toquero ha señalado que "ya dijimos en su día que el goteo de ceses en el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra era fruto de una rabieta y una represalia de su directora general, Ana Bretaña, que solo cumplía órdenes de arriba, al fulminar de un plumazo a los técnicos que cuestionaban chapuzas administrativas como la autorización exprés de la planta de lodos y biogás de Tudela".

"Hoy la Oficina Anticorrupción nos da la razón y deja sin efecto esas destituciones. Suma y sigue en un cúmulo de despropósitos por el que Ana Bretaña debería haber dimitido ya hace tiempo. Y antes que ella, Óscar Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, principal muñidor de esta ofensiva sin precedentes contra Tudela, orquestada desde Nilsa y desde el propio Gobierno de Navarra", ha asegurado.

A continuación, Alejandro Toquero ha afirmado que "toca preguntarse de nuevo dónde están Contigo Tudela y el PSN de Tudela, los mismos que, genuflexos y obedientes, se pusieron de perfil o apoyaron sin sonrojarse un proyecto nefasto para la ciudad, que ya es historia, gracias a este equipo de Gobierno y al apoyo de los tudelanos". "Contigo Tudela y el PSN de Tudela vuelven a ser cómplices con su silencio ante las represalias contra tres trabajadores del Gobierno de Navarra que, a diferencia de ellos, se negaron a pasar por el aro", ha indicado.

Para finalizar, el primer edil de Tudela ha señalado que, "por suerte, el tiempo sigue siendo ese juez insobornable que pone y pondrá, que nadie lo dude, a cada cual en su sitio".