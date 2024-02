Toquero pide paralizar la planta de Nilsa: "Tudela no puede convertirse en el vertedero de lodos de Navarra"

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha reclamado de nuevo este martes la paralización del proyecto de la empresa pública Nilsa en la capital ribera y ha afirmado que "Tudela y sus campos no pueden convertirse en el vertedero de lodos de toda Navarra".

Alejandro Toquero ha lamentado que "el Gobierno de Navarra sigue adelante con su intención de ampliar la planta depuradora de Tudela" y ha señalado que "pretenden que los fangos y lodos de la mitad de Navarra se traten a orillas del río Ebro, en terreno de alta productividad agrícola, a unos metros más adelante, donde por cierto no nos dejan ni colocar las ferias".

El alcalde de Tudela ha afirmado que "Ecologistas en Acción y Gurelur ya han mostrado también su rotunda oposición al proyecto y no descartan además llevar el tema a los tribunales" y ha añadido que "el Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural ha advertido claramente de las graves afecciones que esta planta ocasionaría al medio ambiente y a la salud de las personas".

Toquero ha subrayado que "queremos inversiones en la universidad, en comunicaciones, en empresas que generen empleo, en centros de salud, no en una planta a la que llega la porquería de toda Navarra".

Por ello, ha pedido la paralización del proyecto y ha solicitado a la oposición en el Ayuntamiento de Tudela que "no siga poniéndose del lado del Gobierno de Navarra y en contra de los vecinos y vecinas de esta ciudad". "Unos están a favor del proyecto, como la portavoz socialista, y otros, como Contigo Tudela, con un doloroso silencio cómplice. No a la planta de fangos de Tudela, no al secadero de lodos en El Raso de Arguedas, no, mientras yo sea alcalde", ha afirmado.