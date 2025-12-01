Un total de 11.000 nuevas hectáreas de regadío de Navarra se digitalizarán a través de una inversión de 742.000 euros

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nueve nuevas comunidades de regantes se beneficiarán de la segunda convocatoria de ayudas de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 742.000 euros que permitirán la digitalización de 11.000 nuevas hectáreas de regadío.

Entre las beneficiarias de la convocatoria se encuentran Corella, Huertas Mayores y Campos Unidos de Tudela, Murchante, Saso Pedriz de Ablitas, San Sebastián de Andosilla y la Comunidad General de Villafranca, Milagro y Cadreita, que han superado los requisitos establecidos por el MITECO.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a través de la empresa pública INTIA, se encarga de la difusión de estas ayudas, así como la gestión de solicitudes y la certificación de la ejecución de las obras de digitalización.

Estas comunidades presentaron sus proyectos en un proceso de concurrencia competitiva con otras propuestas a nivel nacional.

Las Comunidades han mostrado un "fuerte compromiso" con el medio ambiente, ya que aprovecharán la ayuda, principalmente, para implementar dentro de sus desagües una red de control continuo y en remoto de la calidad del agua de los retornos de riego que generan, antes de devolverlos a los cauces naturales.

A nivel de parcela, se implementarán medidas para racionalizar el uso de agroquímicos, mejorando las prácticas culturales. Además, la modernización incluirá la construcción de filtros verdes y balsas de retención a lo largo de la red de desagües, con el fin de "minimizar el impacto ambiental".

Este conjunto de medidas "conllevará una reducción del 50% de la concentración de nitratos en las aguas de las zonas vulnerables a nitratos del regadío navarro, adecuándose a la normativa actual".

Todas estas medidas están recogidas en el estudio ambiental estratégico del Plan de regadíos 2026-2045, que "garantiza la sostenibilidad de los futuros regadíos y la minimización de los impactos sobre el entorno natural". Con esta nueva fase "se alcanzará un 34% de digitalización del regadío presurizado de la Comunidad foral".

En una primera convocatoria, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) otorgó 1.088.125 euros, financiados por fondos Next Generation de la Unión Europea, a las Comunidades de Valtierra, Villa de Ablitas, Cortes del Canal de Lodosa, El Monte de Azagra y El Monte de San Adrián para la digitalización de más de 6.000 hectáreas.