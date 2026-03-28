Un total de 3.040 personas, el 56,3% de las admitidas, realizan la oposición de 52 plazas para el puesto de conserje

Aspirantes antes de realizar un examen en el aulario de la UPNA. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición para cubrir 52 plazas del puesto de trabajo de conserje al servicio de la Administración de la Comunidad Foral ha tenido lugar este sábado, a partir de las 10 horas, en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra. Ha contado con la participación de 3.040 personas, el 56,3% de las 5.218 admitidas.

La convocatoria cuenta con una única prueba dividida en dos ejercicios que se han realizado de forma consecutiva. El primer ejercicio ha consistido en responder a un cuestionario de 80 preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta sobre legislación y temario específico relativo al puesto de trabajo y, por su parte, en la segunda prueba los aspirantes han contestado a otras 80 preguntas sobre aptitud verbal, numérica, ortografía y habilidad perceptiva.

Ambos ejercicios son eliminatorios, y quedarán descartadas las personas que no alcancen la mitad de la puntuación en cada uno, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Del total de las 52 plazas ofertadas para el puesto de trabajo de conserje, 22 son para el turno libre, 22 para el de promoción y 8 para personas con discapacidad igual o superior al 33%. Se han inscrito 5.218 aspirantes, de las que 4.606 concurren al turno libre, 151 al de promoción y 461 al turno de reserva para personas con discapacidad.