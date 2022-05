Un total de 38 bodegas navarras participan en ProWein, principal cita vinícola que se celebra en Düsseldorf

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 bodegas navarras se dan cita en ProWein 2022, principal cita vinícola internacional que se celebra en la ciudad alemana de Düsseldorf hasta el 17 de mayo. Después de dos años de inactividad por la pandemia, la feria ha contado con la presencia más alta de bodegas navarras en la trayectoria de este evento, 18 de ellas en el stand de la Denominación de Origen Navarra.

El Consejo Regulador de la D.O. Navarra ha acudido a la feria con un stand que ha promovido en colaboración con INTIA- Reyno Gourmet y que acoge a 18 bodegas: Grupo Vitilia, Alex Viñedos de Calidad, Bodegas y Viñedos Alzania, Viña Aliaga, Bodega de Sada, Bodegas Piedemonte, Bodegas Vega del Castillo, Bodegas Marqués de Montecierzo, Bodegas Castillo de Monjardín, Finca La Cantera de Santa Ana, Bodegas Máximo Abete, Bodega Inurrieta, Bodegas Ochoa, Bodegas Quaderna Vía, Bodegas Ozalder, Tandem, Ubeta Wines y Viña Zorzal Wines.

Precisamente en la enoteca instalada en el stand de la D.O. Navarra, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, que ha viajado a Düsseldorf para apoyar a las bodegas navarras, se ha felicitado por ser la edición que ha contado con la representación navarra más alta de las ediciones de ProWein, "es una satisfacción ver una representación tan importante de las bodegas navarras en la feria vinícola especializada más importante del mundo, que ofrece una gran oportunidad para posicionar nuestros productos en el mercado internacional en el que hemos experimentado un aumento en nuestras exportaciones en un 18,3% respecto al año anterior".

La consejera Gómez ha querido además realizar un brindis con uva garnacha y felicitar a los bodegueros presentes en la feria, "quiero con este brindis desear una buena feria a las bodegas navarras que han venido hasta Düsseldorf". "Y felicitar a los bodegueros que estáis hoy aquí por vuestro esfuerzo y compromiso y por la calidad de los vinos que traéis a esta feria", ha añadido.

En esta edición de ProWein 2022 también han acudido otras 20 bodegas navarras.

STAND DE LA D.O. NAVARRA

El stand de la D.O. Navarra ofrecerá a las personas visitantes la oportunidad de degustar los vinos de la enoteca instalada por Consejo Regulador con cerca de 60 referencias elaboradas con la variedad de uva garnacha, emblemática en la región en sus tres colores, garnacha blanca, tinta y roya. Las cinco zonas que dividen el viñedo de la D.O. Navarra moldean el carácter de la Garnacha expresándose de distinta manera según las condiciones climáticas y geográficas que imperan en cada una de ellas. Así, la D.O. acoge desde las garnachas más atlánticas de algunos de los viñedos más septentrionales de la Península Ibérica y de montaña como las más mediterráneas continentales del Valle del Ebro, ha informado el Gobierno.

Del 15 al 17 de mayo ProWein 2022 reúne en esta ocasión a más de 5.500 expositores provenientes de 60 países. En 2019 acudieron a la feria 61.500 visitantes de 142 nacionalidades, lo que convierten a ProWein en el escaparate de vinos más relevante del panorama mundial, ha añadido.

Desde sus inicios en 1994, ProWein se ha convertido en una de las ferias especializadas en vinos y espirituosos más importantes del mundo. La feria está dirigida exclusivamente a un público profesional y personas visitantes, proceden de todo el mundo.