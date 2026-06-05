Un total de 39 centros educativos públicos navarros, reconocidos por su sistema de gestión de la calidad

El consejero Gimeno, junto con Gil Sevillano y Pablo Arriazu, durante su intervención en el acto - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 centros educativos públicos navarros de educación Infantil y Primaria, educación Secundaria y Formación Profesional han recibido este viernes sus reconocimientos como 'Centro de Calidad' y 'Centro Excelente' por su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) conforme a la Norma SGCC 2020, propia del Departamento de Educación.

Los galardones se han entregado en el transcurso de un acto que se ha celebrado en el Archivo Real y General de Navarra, en el que han participado el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, y el director del Servicio de Ordenación, Formación y Calidad, Pablo Arriazu.

Gimeno ha agradecido de forma especial a los equipos directivos y responsables de calidad, a los claustros, a las personas asesoras de los centros, inspectores e inspectoras, y "en general a cuantos trabajan cada día por mejorar la educación en Navarra" por su "actitud y esfuerzo" en el desarrollo de un sistema "que pretende mejorar la gestión y los resultados de los centros públicos de Navarra", con "resultados en la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el clima de convivencia, la igualdad y la inclusión, la equidad y la excelencia de los centros", según ha enumerado el consejero.

"Los cambios legislativos, sociales y demográficos han puesto a prueba vuestros sistemas y vuestra capacidad para dar respuesta a las nuevas situaciones. Así que doble agradecimiento por esa rapidez de decisión y de adaptaros a los vertiginosos cambios de la sociedad", ha trasladado Gimeno.

Los centros que obtuvieron el reconocimiento de 'Centro de Calidad' en el curso 2023-2024 y cuyos diplomas les han sido entregados hoy son el colegio Erleta de Leitza (ha recogido el diploma su directora Ainhoa Belaunzaran), el colegio Nuestra Señora del Patrocinio de Milagro (ha recogido el diploma su directora Mª Carmen Pérez), el colegio San Miguel de Noáin / Noain (ha recogido el diploma su responsable de calidad Natalia Zuazu Garcés), el colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta / Azkoien (ha recogido el premio su directora Mercedes Moreno), el colegio Griseras de Tudela (ha recogido el diploma su directora Cristina Sandúa), el instituto de Educación Secundaria Ibaialde de Burlada / Burlata (ha recogido el diploma su directora Marina Aramendia) y el instituto Pedro de Atarrabia de Villava / Atarrabia (ha recogido el diploma su directora Ana Sainz).

A continuación, han sido galardonados los centros que en el curso 2024/2025 obtuvieron el reconocimiento de 'Centro de Calidad'. Se trata del colegio Eulza de Barañáin / Barañain (ha recogido el diploma su directora María Teresa Villafranca), el colegio Los Sauces-Sahats de Barañáin (ha recogido el diploma su directora Marga García), el colegio Teresa Bertrán de Lis de Cadreita (ha recogido el diploma su directora Mª Inmaculada González), el colegio Santa Vicenta María de Cascante (ha recogido el diploma su directora Eva Reinaldos), el colegio Cardenal Ilundain de Pamplona / Iruña (ha recogido el diploma su directora María Teresa García del Pino), la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (ha recogido Recoge el diploma su directora Garbiñe Urreizti), la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona (ha recogido el diploma su directora Carolina Saez De Albeniz), la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela (ha recogido el diploma su responsable de calidad Marta Ávila Calzada), el IES Altsasu (ha recogido el diploma su director Iñaki Mundiñano), el Instituto de Educación Secundaria Tierra Estella / Lizarraldea de Estella-Lizarra (ha recogido el diploma su directora Elisabeth Eskisabel), el IES Mendillorri de Pamplona (ha recogido el diploma su directora Erkuden) y el IES Padre Moret-Irubide de Pamplona (ha recogido el diploma su responsable de calidad Rut Bosque).

CENTROS DE CALIDAD

También han sido galardonados los centros que renovaron el reconocimiento de 'Centro de Calidad' en el curso 2023-2024. Se trata de CIP Lumbier de Formación Profesional (ha recogido el diploma su responsable de calidad Diego Yoldi) y el colegio Público Virgen del Soto de Caparroso (ha recogido el diploma su directora Mercedes Aguirre).

Los centros que renovaron el reconocimiento de 'Centro de Calidad' en el curso 2024-2025 galardonados son el colegio Público de Pitillas (ha recogido el diploma su directora Amaia Ruiz), IES Sierra de Leyre de Sangüesa / Zangoza (ha recogido el diploma su directora Amaya Abendaño), IES Valle del Aragón de Carcastillo (ha recogido el diploma su director Eduardo Ullate) e IES Bardenas Reales de Cortes (ha recogido el diploma su responsable de calidad Haritz Goikoetxea).

El consejero Gimeno ha hecho entrega de los diplomas a los centros educativos del reconocimiento 'Centro Excelente'. En primer lugar, a aquellos que renovaron el reconocimiento en el curso 2023 / 2024.

Se trata del Centro Integrado de Formación Profesional Burlada (ha recogido el diploma su director Eneko Madinabeitia), CIP Donapea de Pamplona (ha recogido el diploma su directora Libertad Martínez del Campo), el colegio Huertas Mayores de Tudela (ha recogido el diploma su responsable de calidad Ana Isabel Munárriz), IES Marqués de Villena de Marcilla (ha recogido el diploma su directora Mónica Sanz), y el IESO La Paz de Cintruénigo (ha recogido el diploma su directora Guadalupe Barea).

Por último, han recibido su reconocimiento como 'Centro Excelente' en el curso 2024 / 2025 el CIP Sakana de Altsasu / Alsasua (ha recogido el diploma su director Ignacio Urbitarte), el colegio de Beriáin (ha recogido el diploma su responsable de calidad Teresa Sancena), el instituto Toki-Ona de Bera (ha recogido el diploma su director Igor Arruabarrena), IES Alhama de Corella (ha recogido el diploma su responsable de calidad Jesús Javier Jiménez), IES Julio Caro Baroja de Pamplona (ha recogido el diploma su responsable de calidad María Osta), IES Plaza de la Cruz de Pamplona (ha recogido el diploma su directora Amaya Goñi), IES Ribera Del Arga de Peralta (ha recogido el diploma su directora Beatriz Burgui), IES Ega de San Adrián (ha recogido el diploma su jefa de estudios Arancha Erdociain) e IES Valle Del Ebro de Tudela (ha recogido el diploma su responsable de calidad Yolanda Buñuel).

El Departamento de Educación, a través del Servicio de Ordenación, Formación y Calidad y del Servicio de Inspección Educativa, es el responsable del diseño de la norma SGCC 2020, "un modelo de referencia propio para los centros públicos de Navarra, y de la evaluación de los centros, liderando el proyecto con un sistema de gestión propio, único a nivel estatal, basado en las normas y modelos de gestión internacionales y flexible a los cambios que se producen en nuestra sociedad".

Este proyecto surgió hace más de 25 años "gracias a la inquietud y al afán de seis directoras y directores centrados en impulsar el liderazgo de los equipos directivos y mejorar la gestión de los centros".

Las redes de calidad "se han ido consolidando en más de 25 años con el esfuerzo y el trabajo de las personas y claustros de todas las zonas geográficas, etapas y modelos lingüísticos de Navarra".

En la actualidad 121 centros de todas las zonas geográficas, etapas y modelos lingüísticos de Navarra, aproximadamente el 50% de los centros educativos públicos de Navarra, participan en el Programa de implantación y mantenimiento del SGC.

El 38,3% de los centros de Educación Infantil y Primaria, el 79,2% de Educación Secundaria, el 76,5% de Formación Profesional de la red pública y las tres Escuelas Oficiales de Idiomas de Navarra participan en el programa.

Un total de 83 centros, el 68,6% de los centros que participan en el programa, han obtenido reconocimientos de sus sistemas de gestión conforme a la Norma SGCC propia del Departamento de Educación.