Trabajadores de salones de juego se concentran en Pamplona en contra del reglamento del sector, que ven "incoherente"

PAMPLONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Unión de Salones de Juego (Utsaju) en Navarra se han concentrado este jueves frente al Parlamento foral en contra del reglamento del Juego aprobado por el Gobierno de Navarra, que a su juicio "no tiene ninguna coherencia", fundamentalmente en materia de horarios, y que ya está provocando los primeros despidos.

Los asistentes a la concentración han portado carteles con mensajes como 'Chivite apuesta por nuestra miseria', o 'Gobierno PSN-Geroa Bai-Contigo Zurekin no escucha a los trabajadores'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Utsaju en Navarra, Carlos Sola, ha explicado que la principal "incoherencia" del reglamento es el adelanto de la hora de cierre para los salones de juego cuando, por su parte, los bingos pueden permanecer abiertos.

"Pensamos que algo hay detrás, porque no tiene lógica que en el mismo sector unos tengamos un horario y otros tengan otro. Es discriminatorio totalmente", ha señalado, tras reclamar que tanto bingo como salones de juego cierren a la misma hora.

A su juicio, "somos cabeza de turco total" y se está produciendo "un trato de favor que es de cajón, porque los dos salones de bingo que hay" en Pamplona pertenecen a la misma empresa. "Es incoherencia total", ha añadido, tras considerar que esta medida "no tiene lógica".

Ha explicado Sola que el reglamento "está recurrido". "Ahora a ver lo que dice el juez, pero a ver si tenemos suerte y da un paso atrás para que se mantengan los trabajos", ha dicho. Según ha destacado, "el informe jurídico, político, sanitario y policial avalan" la postura de Utsaju, "o sea que la ley que se ha sacado no tiene ninguna coherencia".

"Ya ha empezado a haber despidos y se piensa que en un corto plazo se van a ir cerrando salones y puede llegar a haber hasta 100 despidos calculados", ha apuntado, tras subrayar que "el 90% de las personas que trabajan son mujeres" y la mayoría "son inmigrantes con cargos de personas jóvenes y mayores que se van a quedar sin trabajo".

En el sector, según la temporada, "podría llegar a haber 300 personas trabajando", y los despidos "van a ser procedentes" porque "las empresas no tienen la culpa" de que el Gobierno "recorte los horarios". "A la calle y cobrando el mínimo", ha criticado.

Además, ha remarcado que desde el Gobierno, "al principio quisieron enfocar por el tema de la delincuencia, y cuando sacamos los datos, había un 0,06% de delincuencia en los salones, o sea, nada". "No hay delincuencia, no hay nada", ha asegurado.

En respuesta a los medios, ha indicado que es "imposible" entablar conversación con el Gobierno. En concreto, ha criticado que la entidad solicitó reunirse con la presidenta, María Chivite, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno, Amparo López, pero "no hemos tenido la contestación todavía". Sí que pudieron reunirse con los grupos parlamentarios. "Todos los grupos políticos nos avalaban que no era coherente el cambio de horario", ha apuntado.

Por su parte, uno de los trabajadores del sector ha calificado de "injusto" el hecho de que al bingo, "que tiene la misma actividad que nosotros, le permiten estar hasta las tres de la mañana, y toda la gente que deja de estar en los salones nuestros puede pasar ahí a hacer exactamente lo mismo". "No hay nada claro sobre por qué al bingo, teniendo el mismo sector que nosotros, la misma actividad, se le permite abrir y a nosotros no. No nos dan una explicación clara", ha criticado.

Según ha añadido, "se está intentando mantener" los puestos de trabajo, pero "va a ser imposible". "Ya empezaron los despidos y si esto no se para, van a seguir avanzando, va a haber muchos más", ha advertido, tras plantear "dónde se encuentra ahora trabajo con cincuenta y tantos años".